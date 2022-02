Sandro Penna, poète italien d'une “étrange joie de vivre

« En réalité, son éros indiscipliné, si gracieux, béat et innocent — d’un genre si alexandrin et donc inoffensif — présente une des symptomatologies les plus dramatiques qu’ait exprimées la poésie. Mais sur un ton, bien sûr, de candeur sensible, de fraîcheur, de jeu, de feinte moralité, fidèle en cela à la conscience morale et esthétique fragmentaire du poète », écrivait Pier Paolo Pasolini en 1960, à propos du poète.

Peu connu dans le monde francophone — bien que partiellement traduit (La Différence, Grasset, Ypsilon) —, Sandro Penna (1906-1977) est l’une des figures majeures de la poésie du vingtième siècle. Découvert à la fin des années vingt par Umberto Saba et adoubé par le Prix Nobel Eugenio Montale, il est resté volontairement à l’écart du monde littéraire.

Ami de Pasolini, il partage avec lui le goût pour les garçons, dans une veine solaire et païenne. La vie de Sandro Penna ne fut que poésie ; dans son appartement romain — retraite où les jeunes poètes venaient le trouver —, il accumula des liasses de feuillets et des tableaux d’amis peintres (qu’il revendait à l’occasion, pour pourvoir aux besoins matériels d’une existence d’anachorète). Outre des poèmes, il a laissé des proses et des enregistrements autobiographiques (Autobiographie au magnétophone) témoignant d’une vie entièrement consacrée à l’écriture, sans rien d’élitiste ou de hautain.

L’œuvre complète de Sandro Penna — désormais disponible dans la prestigieuse collection des Meridiani Mondadori (la Pléiade italienne) — se compose d’environ 700 poèmes et de nombreuses pages de prose (Un peu de fièvre), en grande partie autobiographique.

Trovato ho il mio angioletto fra una losca platea. Fumava un sigaretto e gli occhi lustri avea…

J’ai trouvé mon angelot au milieu des tapettes. Il fumait une cigarette, les yeux rouges et mi-clos… * Il ciclista polverosa castità offre alla sposa

Le cadeau du cycliste à la mariée n’est que poussière et chasteté. * Indi rivolto il viso verso il guanciale sorrideva a se stesso, con beato rossore.

Puis tournant son visage vers l’oreiller il souriait sous cape, en rougissant bienheureux.

Voici une lecture de Poésie (1973) par Pierre Lepori, son traducteur. Dans le foyer du Théâtre 2.21 de Lausanne (où il présente Le Voyageur insomniaque, un spectacle sur l’italien Sandro Penna), Pierre Lepori parle des difficultés liées à la traduction de ce poète majeur de l’Italie du XXe siècle, à la langue rythmée et allusive.

Dossier - De Michel Glardon à Jean Richard : histoire des Éditions d'En Bas