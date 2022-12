La résistible ascension de Philippe Testa 

À travers ce qu’ils voient et vivent se révèle donc peu à peu ce politicien jouant sur les émotions et une mystique floue, leader fort, beau et séduisant, homme d’un siècle où l’image est tout.

L’intention de l’auteur a été de contourner les discours habituels et leurs sempiternelles références à l’économique et au sociétal pour se pencher sur des aspects plus irrationnels, quasi pulsionnels, qui semblent jouer dans la montée en puissance de certains dirigeants politiques présents, passés et à venir, le tout avec un certain humour.

Né en 1966, Philippe Testa vit et travaille à Lausanne. Il est l’auteur de plusieurs romans explorant les désenchantements contemporains, dont Sonny, lauréat du prix du Roman des Romands en 2010-2011. L’Obscur (Hélice Hélas, 2020) a été réédité en Folio SF en 2022. En parallèle à sa carrière d’écrivain, il enseigne dans un collège lausannois.

