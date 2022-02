Gilbert Musy, un passeur inoubliable

Le français, ce formidable passeur que fut Gilbert Musy l’a acquis enfant, « en rêvant » au fond de la classe. « J’ai deux langues maternelles, qui fonctionnent toutes les deux dans leur registre. » « Je suis devenu traducteur totalement par hasard — en apparence du moins. C’est l’intervention d’un ami, Michel Glardon, qui fondait à l’époque une maison d’édition, qui m’a demandé si j’imaginais traduire La Redresse d’Arthur Honegger (1976), retraçant l’histoire d’une enfance passée dans des maisons de correction. Depuis lors je n’ai plus cessé de m’adonner à la traduction, tellement cette activité m’a procuré de plaisir et jouissance », disait-il.

Né en en 1944 dans le sud de l’Allemagne, mort à Yverdon en 1999, Gilbert Musy est le fils d’un sommelier suisse de langue française et d’une mère allemande. Arrivé à Lausanne à l’âge de 11 ans, il y poursuit des études de lettres, enseigne l’allemand, publie deux romans (La Tangente, 1980, Le point de fuite, 1981) et des nouvelles (Le Plomb, 1983) en français, ainsi que des récits en allemand, avant de traduire les plus grands auteurs suisses alémaniques contemporains.

Il fait ainsi connaître au lecteurs francophones notamment Laure Wyss, le flamboyant Hermann Burger, Eveline Hasler, Erica Pedretti, l’humour irrésistible de Beat Sterchi avec La Vache, le comique de Matthias Zschokke, Hanna Johansen, Jörg Steiner, la populaire Rosemarie Buri avec Grosse et bête qui deviendra un best-seller, ainsi que plusieurs histoires pour la jeunesse de Jürg Schubiger. L’ensemble des ouvrages traduits par Gilbert Musy constitue une véritable œuvre, couronnée par le Prix lémanique de la traduction en 1991. Les critiques sont unanimes : ses choix relèvent « d’un jugement sûr, d’une perception aiguë des qualités et du rayonnement d’une écriture ».

Gilbert Musy disait traduire « dans une sorte de transe ». « Je dois transcrire le texte au rythme auquel je le lis, auquel il doit apparaître. Une fois terminé cet étrange brouillon, je l’épure, puis je cherche les mots qui m’ont échappé au cours de cet étrange processus, afin que ce premier jet se métamorphose en un texte français. Après quoi je le laisse dormir, une semaine ou deux au moins. Ensuite, je le relis, sans regarder l’original, je vérifie si cela a un sens. Je bricole un peu, librement, comme s’il s’agissait de mon propre texte. Puis je reviens à l’original et je vérifie que mon texte a encore quelque chose à voir avec l’œuvre de départ. Ces aller-retour ont lieu deux à trois fois jusqu’à ce que l’éditeur m’appelle et me dise : “Tu as promis, et maintenant je veux le texte.” Mais ce n’est jamais achevé. » Sa plus grande satisfaction fut la traduction de Diabelli de Hermann Burger. « C’était en principe une tâche impossible, il s’agissait d’une écriture tellement serrée, vue comme une variation. »

Passionné de théâtre, Gilbert Musy a lui-même écrit pour la scène (Que d’embûches sur la voie de Nasrudin et de Zeineb, notamment). Il a traduit de nombreuses pièces et adapté des textes en prose, dont Felix, de Robert Walser, créé en 1989, Grand-pèreet le demi-frère, (1990) L’ambassadeur, (1993), L’heure bleue ou la nuit des pirates (1993) et Napoléon chez les Waldstaetten (1996) de Hans Hürrlimann, Si Dieu était suisse… de Hugo Loetscher (1991), Monsieur Bonhomme et les incendiaires (1998) de Max Frisch ou encore Le crépuscule des poètes (1999) de Friedrich Dürrenmatt.

Commentant la traduction d’un fragment de cette pièce, il s’écrie « … il dit si peu, le texte, au théâtre, ou alors tellement ; il laisse tant de portes ouvertes qu’on est obligé de se faire un cinéma complet dans la tête pour être bien certain de ne pas en avoir fermé la moitié ! »

Pour Gilbert Musy, la traduction est essentiellement un acte d’écriture. « Cet acte d’écriture n’est pas comparable à la liberté que prennent certains écrivains… Le cadre qui est imposé au traducteur, ou qui est imposé de l’extérieur, c’est l’œuvre d’origine, c’est généralement une histoire à raconter, c’est un climat, un ton, ce sont les couleurs qui sont données et qu’il faut restituer, mais pour les restituer, il faut écrire, et ainsi, la traduction est principalement un acte d’écrivain. »

Cofondateur des Éditions d’en bas, à Lausanne, en 1976, il favorisa la traduction et la publication d’auteurs alémaniques auprès de plusieurs maisons romandes et françaises. Travailleur de l’ombre aussi, il défrichait le terrain, lisait, conseillait. Son engagement pour la traduction littéraire est à l’origine de la création de l’Association suisse des traducteurs littéraires en 1987, qu’il présida et dont les membres rejoindront ensuite l’Association des autrices et auteurs de Suisse. Sa persévérance valut à celles et ceux qui s’adonnent à cet exercice un début de reconnaissance. Gilbert Musy figure aussi parmi les précurseurs qui dégagèrent les rudiments de la traduction littéraire, devenue petit à petit matière d’enseignement.

Il fut un interlocuteur privilégié du Centre de traduction littéraire de l’Université de Lausanne. Enfin, Gilbert Musy matérialisa son engagement citoyen en représentant le parti des Verts (alors de tendance « pastèque » : vert au dehors, rouge au dedans) au Parlement cantonal vaudois, de 1998 à 1999. Son rayonnement en tant qu’intellectuel et traducteur lui vaut une notice dans le Dictionnaire historique de la Suisse, une page dans la considérable Histoire des traductions en langue française, le nom du programme de traduction littéraire de l’Université de Lausanne et l’amitié indéfectible de celles et ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

Par Ursula Gaillard

Article publié originellement dans la Couleur des Jours 37, hiver 2020-2021. Reproduction avec leur accord.

Auteure de deux récits, d’essais sur l’histoire des femmes en Suisse, Ursula Gaillard a collaboré, en tant que traductrice, au Dictionnaire historique de la Suisse et traduit des œuvres d’Irena Brežna, Pedro Lenz, Ernst Burren, Elle a obtenu le prix Oertli en 2016 pour l’ensemble de ses traductions.

