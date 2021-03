2021, commémoration des 700 ans de la mort de Dante Alighieri

Poète, écrivain, assurément, mais aussi politicien de Florence, Durante degli Alighieri, dit Dante, est actuellement célébré dans toute l'Italie, et à travers le monde. Né quelque part entre la mi-mai et la mi-juin 1265, l'auteur de La Divine Comédie et « père de la langue italienne » on célèbre aujourd'hui le 750e anniversaire de sa naissance. À quelques ridules près, on n'y croirait pas.