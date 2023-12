L'économie a son prix. Revue des Deux Mondes

La Revue des Deux Mondes sort, en collaboration avec Lire la Société, un hors-série à l’occasion des 25 ans du Prix du Livre d’Économie, créé en 1999 avec le soutien de Marc Ladreit de Lacharrière, PDG de Fimalac et propriétaire de la plus que centenaire revue. Le lauréat de cette édition anniversaire : Xavier Jaravel pour son Marie Curie habite dans le Morbihan (Seuil).

Dans son ouvrage, l’économiste propose une vision du redressement économique de la France axée sur l'innovation et l'éducation. Il argumente que l'innovation, notamment dans les nouvelles technologies et produits, est cruciale pour augmenter la productivité et enrichir le pays. Il souligne que la France accuse un retard coûteux dans ce domaine et plaide pour faire de l'éducation une priorité, en mettant l'accent sur des initiatives telles que les ateliers et les concours pour stimuler la créativité.

Le numéro spécial : une préface d’un certain Emmanuel Macron, qui se rappelle de ces années au ministère de l’économie sous Hollande…

Un entretien avec Monsieur de Lacharrière et Luce Perrot sur l’histoire du prix, ses lauréats, son jury. Les économistes chéris d’autres anciens ministres de Bercy : Nicolas Sarkozy, François Baroin, Pierre Moscovici ou Bruno Le Maire. Mais aussi Luc Chatel, Jean-Michel Blanquer, Eric Woerth…

Le journalisme économique, les français et ce domaine parfois compliqué, parfois compliqué de manière voulue, le luxe moteur français etc.

Enfin, un entretien qui intéressera particulièrement les lecteurs d’ActuaLitté : l’économie et la culture par celle qui laissa son fauteuil à Rima Abdul Malak. Première constatation de Roselyne Bachelot : il faut séparer l’art, qui est création, de la culture, qui est consommation.

Autre découverte : il s’agit du ministère le plus sclérosé : « Quand on est en face de personnes qui se proclament les détenteurs et les défenseurs du beau et du bien, il est bien difficile de cesser d’en financer certains pour s’orienter vers d’autres. (...) Lorsque j’étais ministre, j’avais reçu des metteurs en scène d’un âge avancé dont les compagnies avaient largement bénéficié des financements. L’un d’eux m'avait dit “nous sommes des trésors vivants”, et donc ils devaient à leurs yeux continuer d’être subventionnés aussi longtemps qu’ils resteraient… vivants ! (...) Toute tentative d’évolution ou de restructuration vous range quelque part entre Attila et Gengis Khan. »