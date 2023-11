Dans son dernier ouvrage, La Véritable histoire du Kraken (trad. Mathilde Aronnax), Fabio Genovesi nous emmène dans une aventure littéraire étonnante, qui flirte avec les frontières de la réalité et de la légende. À travers les pages, l’auteur déroule l’histoire captivante du calamar géant, un animal mythique qui a longtemps habité les récits et les légendes marines.

Le 30 novembre 1841, un navire français, L’Alecton, fait une rencontre inoubliable avec un calamar géant, menant à une série d’événements qui remettent en question les limites de la croyance scientifique et populaire. Le capitaine Boyer, personnage central de cette histoire, se retrouve confronté à l’incrédulité de l’Académie des sciences, illustrant la tension entre découverte et scepticisme.

Genovesi, avec une plume poétique et admirative, explore les profondeurs de cette créature énigmatique, la transformant en une métaphore puissante de l’inconnu. Son récit, oscillant entre réalité historique et narration poétique, offre une réflexion profonde sur la nature humaine et notre rapport au mystère.

Le roman s’inscrit dans un cadre historique riche, faisant écho à des œuvres classiques comme Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Cependant, Genovesi transcende le simple récit d’aventures pour interroger nos perceptions de la réalité et la manière dont les légendes prennent forme dans l’esprit collectif.

La Véritable histoire du Kraken ne se résume pas à un énième récit sur un monstre marin : c’est un voyage à travers l’histoire, la science et la littérature, où Genovesi tisse habilement la trame d’une légende intemporelle. Ce livre est une recommandation incontournable pour ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux troubles de la mythologie et de la découverte scientifique, révélant comment les deux peuvent coexister dans un récit captivant et éducateur.

Dans cette œuvre, Fabio Genovesi confirme son talent de conteur, capable de plonger les lecteurs dans un univers où le fantastique rencontre la réalité, offrant ainsi une aventure littéraire aussi profonde et mystérieuse que l’océan lui-même.