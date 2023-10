Du lourd avec un récit inédit de la littérature médiévale arthurienne : Ségurant, le chevalier au dragon. Une édition rendue possible par le jeune universitaire Emanuele Arioli, qui a parcouru les bibliothèques de toute l’Europe durant 10 ans en quête des versions de ce texte, tel un chevalier errant. 13e50 seulement, illustré de 25 enluminures des manuscrits originaux, en plus.

En faisant des recherches à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, il tombe sur un manuscrit du XVe siècle qui n'avait encore jamais été étudié, Les prophéties de Merlin. Il tombe sur une enluminure représentant un mystérieux chevalier, Segurant, et un épisode inconnu de la légende du roi Arthur. Plus loin une deuxième, une troisième aventure, du guerrier invincible : un nouveau héros de la mythologie arthurienne.

Fils d’Uther Pendragon, Arthur extrait Excalibur, l'épée emblématique, d'une pierre, affirmant son droit au trône. Sous sa gouvernance, la Table Ronde voit le jour, rassemblant les chevaliers les plus nobles, dont Lancelot, Gauvain et Perceval. Leur quête du Saint Graal, coupe sacrée, est centrale.

L'amour tragique entre Lancelot et la reine Guenièvre, l'ascension de Mordred et la chute inévitable de Camelot donnent sa teinte mélancolique à cette épopée intemporelle et mystique en quête du Soi. À voir : Excalibur de John Boorman.