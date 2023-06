Les déboires intersidérants de Taj le survivant

Olivier Supiot et Damien Geffroy souffrent d'apéirophobie, les aventures intersidérantes et parfois douloureuses de Taj (quoi que même pas mahal…) le démontrent amplement. L’occasion de rappeler les pouvoirs cathartiques de la création…

Taj possède une connaissance infinie de l'univers, acquise au fil des millénaires. Voyageur intersidéral, il connait les secrets des planètes, des races et des galaxies : ce survivant éternel arpente l'espace depuis une éternité, et peut-être même un peu trop longtemps… Quand on a été le témoin de l’histoire universelle, certaines rencontres s’avèrent décevantes, voire périlleuses.

Humour noir et gags glaçants – Fluide oblige… – cette créature de prime abord rebutante gagne rapidement notre sympathie : sorte de Pierre Richard extraterrestre et immémoriel, il cumule les ennuis comme d’autres collections les papillons.

Des histoires courtes, percutantes (parfois, littéralement) généralement conclues sur un immense sentiment de solitude, Taj n’a pas fini de vous régaler.