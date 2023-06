Le pinceau fantastique de Maliang

Maliang a un don pour le dessin. Issu d'une famille pauvre et sans histoire, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il se voit offrir un pinceau aux grands pouvoirs : désormais, tout ce qu'il dessine prend vie ! Mais une telle capacité ne passe pas inaperçue et, sans le savoir, Maliang va attiser la cupidité des puissants...

On se laisse aisément emporter par le regard de ce petit garçon attachant et plein de ressources et par ses aventures riches en rebondissements et en émotions à travers une Chine ancienne aux traits somptueux et colorés.

Le Monde de Maliang est une BD jeunesse qu'on peut lire à tout âge et dont on n'a pas envie de ressortir ! Série en 5 tomes.

Par Cloé & Daniel de la Librairie Heroes de Saint-Étienne