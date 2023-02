LesMémés Tome 3 : Fraîcheur de vivre

Mamie, grand-maman, Mamoune… ces surnoms donnés aux grands-mères ne vaudront jamais celui qu’ont choisi Sylvain Frécont et Mélissa-Asli Petit, pour leur bande dessinée. Les Mémés célèbre son troisième volume – et à cet âge, même en gardant bon pied bon œil, chaque opus est une victoire.

Loin des remèdes de bonne femme et des petits plats confectionnés avec amour, ce trio de choc – Huguette, Lucette et Paulette (tout lien avec des personnes ayant existé serait fortuit) – clame sa grande liberté. Surtout sa liberté de parole et d’irrévérence, battant en brèche les clichés qui collent au grand âge.

Adorables autant qu’insupportables, ces mémés abordent sans complexe les sujets les plus modernes – technologies, féminisme, amour ou sexualité, aussi bien que traitement des cheveux blancs ou changement de roues de caddies… Et si la Mort s’approche chaque jour un peu plus, ces grandes malades magnifiques sont résolues à rire, encore et encore, en l’attendant de pied ferme.