LesMémés Tome 3 : Fraîcheur de vivre

Jamais deux sans trois ! Pas de Paulette sans Huguette et Lucette. Pas d'Huguette sans Lucette et Paulette. Pas de... bref, pas de tome 2 sans tome 3 ! Vous savez ce que ça fait, vous, de sentir un peu d'air frais dans vos 12 plis de fesse, ou même de voir toutes vos culottes se transformer miraculeusement en string ? Parce que nos mémés oui, et quel bonheur cette vie de retraitées ! Elles croquent dans la vie à plein dentier et nous régalent avec leur humour absurde, leur caractère bien trempé et leur langue bien pendue !