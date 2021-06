Newsletters

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) s'engage dans une vaste opération de rapprochement entre les professionnels de la santé et ceux de la lecture publique, pour multiplier les projets culturels autour du livre et de la lecture dans les établissements de santé. L'importance cruciale de la lecture dans le parcours de soins est rappelée...

Si, de son vivant, Flaubert reste inflexible sur sa volonté de ne pas voir son texte illustré, refusant tout pouvoir d’évocation aux images imprimées, à compter de sa mort en 1880 et dans les quelques décennies qui suivent, les artistes sont fascinés par Salammbô, qui résonne particulièrement avec un certain nombre de sujets en vogue et de problématiques picturales qui les occupent à cette époque. Une grande exposition revient sur cet héritage.

Christophe Tixier, alias Peppone, s’était attiré les foudres de la société Moulinsart en avril pour ses bustes représentant le petit reporter. Attaqué pour contrefaçon, l’artiste sculpteur a été condamné à verser 114.157 euros de dommages et intérêts aux ayants droit de Tintin. Tixier a déclaré qu’il ferait appel.

Les lauréats de la grande finale du concours 2021 « Si on lisait à voix haute » sont désormais connus ! L'opération pilotée par François Busnel fait curieusement écho aux propos du président sur la lecture, grande cause nationale, qui devrait voir des concours de lecture à voix haute organisés...

Mais aussi Bologne, le Prix littéraire des Musiciens, des livres glacés...