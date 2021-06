États-Unis : abandon des poursuites contre John Bolton et son livre

Le ministère de la Justice américain vient d'annoncer qu'il abandonnait toutes les procédures, civiles et pénales, engagées contre l'ex-conseiller chargé de la sécurité nationale auprès du président Trump, John Bolton. Celui-ci s'était attiré les foudres de l'administration après la publication du livre The Room Where It Happened, chez Simon & Schuster, en juin 2020.

Le juge qui avait alors autorisé la publication de The Room Where It Happened avait également reconnu que John Bolton avait « compromis la sécurité nationale », un des griefs du ministère contre l'ex-agent à la sécurité. L'administration avait persisté dans les actions judiciaires à son égard.

Chacune des deux parties impliquées devra régler les frais de justice applicables, selon la décision du juge fédéral Royce Lamberth.

« En abandonnant cette procédure sans préjudice pour l'ambassadeur Bolton ou les revenus tirés de son livre, le ministère de la Justice reconnait de manière tacite que le président Trump et les responsables de la Maison-Blanche ont agi de manière illégitime », s'est réjoui l'avocat de John Bolton.

La fin d'une ère de procédures

L'abandon de cette procédure par le ministère de la Justice fait écho à une autre, en février 2021. Stephanie Winston Wolkoff, qui avait signé un livre consacré à Melania Trump, ancienne Première Dame, au cours du mandat Trump, se trouvait elle aussi totalement libérée d'une action en justice intentée par l'administration, qui indiquait que Wolkoff, avec Melania and Me (Simon & Schuster), avait enfreint des clauses de confidentialité.

Quelques mois après la défaite de Donald Trump face à Joe Biden, l'administration tire un trait sur des procédures qui avaient été pointées du doigt, notamment par les éditeurs, car considérées comme contraires à la liberté d'expression.

L'ancien avocat du président Trump, Michael Cohen, s'était même retrouvé en prison, alors qu'il écrivait un livre sur son ancien client. Emprisonné depuis 2 ans, coupable de corruption, il avait été autorisé à résider à son domicile en mai 2020, en raison de la crise sanitaire. Mais, en juillet de la même année, il retournait en prison, après avoir refusé de signer un accord lui interdisant de publier son livre.

Un juge avait statué que cet accord et la décision d'incarcérer Cohen s’apparentaient à des pressions de la part du gouvernement et avait alors ordonné sa remise en liberté...

via Publishers Weekly

Photographie : John Bolton, en 2018 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)