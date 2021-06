L'Italie mise à l'honneur par le Festival Lectures sous l'arbre (Haute-Loire)

Au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, venez profiter d’une semaine de lectures et de rencontres en pleine nature, autour de la poésie contemporaine.

FESTIVAL : Lectures sous l'arbre 2018 : l'Iran à l'honneur

Cette nouvelle édition célèbrera l’Italie à travers un cycle cinématographique de 7 films transalpins, visibles au Cinéma Scoop du Chambon-sur-Lignon et au Ciné Tence. Quatre conférences célèbreront l'auteur Primo Levi, Pasolini, la poésie italienne, et bien sûr la Sicile.

Sans oublier, l’éditeur invité : La fosse aux ours, qui permettra de rencontrer Pierre-Jean Balzan, éditeur, autour de sa maison d’édition lyonnaise qui publie des ouvrages de littérature française et étrangère. De plus, il sera possible de rencontrer de nombreux auteurs tels que Serge Airoldi, Milo De Angelis, Philippe Fusaro et Fabio Pusterla autout de l’œuvre de Mario Rigoni Stern.

Adepte de traduction ? Il sera possible d’assister à un atelier de 30 heures, dirigé par Patrick Vighetti, traducteur de l’italien, qui se concentrera sur l’œuvre de Cesare Pavese.

Vous aurez aussi la possibilité de consulter la librairie du festival. Une librairie éphémère avec un assortiment de plus de 1200 titres dont une large sélection de littérature italienne et un assortiment important de livres de La fosse aux ours.

Plus particulièrement, le mercredi 18 août 2021 marquera une journée spéciale autour de la langue des signes françaises. Une conférence de Brigitte Baumié, traductrice et poète, sera menée sur le thème du « Corps-poème, création et traduction poétiques en langue des signes ». Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’auteur Jean-Marie Bernaud, auteur de Allant pour aller, lu à voix haute par Cécile Falcon et traduit en langue des signes par Vincent Bexiga.

À cette même date se déroulera la soirée anniversaire, qui honorera Le Baron perché d’Italo Calvino au cours d'une lecture musicale, conduite par Marc Roger, lecteur public et Jean-Luc Priano, musicien, au bord du lac de Devesset.

Pour les plus jeunes, un stage de découverte (écriture et imprimerie), de 12h, animé par des professionnels, sera proposé pour les 8-12 ans. Quant aux adeptes de la nature, vous êtes conviés à une journée de balade autour du thème des arbres, par les chemins et les forêts, avec des spécialistes des arbres et des lectures de textes par la comédienne Camille Buès.

Seulement à deux semaines de la rentrée, les Lectures sous l’arbre vous donnent l’occasion de respirer en pleine nature et de se retrouver.

Si vous êtes partant pour cette semaine de tranquillité, consultez dès à présent la programmation de cette manifestation :