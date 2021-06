Exposition : Red and Blue lines, de Kevin Lucbert, tout en traits de stylo

Kevin Lucbert est un artiste français né en 1985. Diplômé en 2008 de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, section “Image imprimée”, il vit et travaille actuellement entre cette ville et Berlin. Lors de ses études, il se lie d’amitié avec Yann Bagot et Nathanaël Mikles. Ensemble, ils créent le collectif Ensaders et réalisent régulièrement des performances, des expositions et des ateliers de dessin. En parallèle Lucbert travaille pour The New York Times, Télérama, Les Échos, le groupe de presse Mondadori ou encore Starbucks, Hermès ou BIC. La Fondation BIC a intégré plusieurs pièces de l’artiste à sa collection d’art contemporain, récemment présentée au Centquatre-Paris.

Les références de Lucbert sont multiples (Alfred Kubin, Maurits Cornelis Escher, Philippe Mohlitz, François Schuitten et Benoît Peeters) et son style unique : il propose des paysages ou des scènes surréalistes, habités de traits fins ou de motifs géométriques. Son approche figurative tend vers une simplification et une abstraction des formes : lignes droites, ombres, contrastes de blanc et de rouge ou de bleu. Son œuvre évoque l’art du collage en engendrant, par la réunion d’éléments hétérogènes, des récits inédits.

Blue and Red lines capture le spectateur dans une atmosphère onirique et bigarrée qui ne cessera plus de le hanter. Qu’il contemple une ville, une chambre à coucher ou une salle de musée, un élément étrange perturbe l’apparente tranquillité de la scène et provoque la curiosité.

« Des lignes bleues et rouges », titre l’exposition avec modestie. Réponse joyeuse aux toiles de Barnett Newman (Who's Afraid of Red, Yellow and Blue) ? Allusion malicieuse à l’art minimal et conceptuel ? Le travail de Lucbert suggère que la forme simple, en art, n’a pas dit son dernier mot, et qu’un trait, s’il est nouveau, peut modifier notre regard et l’univers. « Less is more », affirmait déjà Ludwig Mies van der Rohe – ce texte même apparaît soudain inutile face à l’efficacité de ces trois mots devant l’œuvre de Lucbert.

« Dans les années qui ont suivi son lancement en 1950, le stylo BIC® Cristal® a été très rapidement choisi et utilisé par des artistes établis et exigeants. Ils en appréciaient la qualité et sa capacité à exécuter rapidement des esquisses griffonnées ou des œuvres majeures », déclare Gonzalve Bich, directeur Général de BIC.

« Kevin Lucbert marche dans leur trace. Depuis plusieurs années, il exécute avec brio et ce même BIC® Cristal® bleu ou noir, des séries de dessins où les teintes très particulières de l’encre sont formidablement mises en valeur. Je me réjouis qu’une sélection de ses œuvres soit aujourd’hui présentée au public. Elles illustrent l’évolution de l’utilisation de nos produits : de l’écriture à la créativité artistique personnelle. »

© Twin Moons - Blue Lines (2020) Stylo bille sur papier, 30 x 42 cm