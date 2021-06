La lecture dans les établissements de santé, “espace d’intimité, d’évasion, de liberté

Mettre en place un projet autour de la lecture

Plaidoyer en faveur du développement de la lecture dans les établissements et services de santé et médico-sociaux

Déployer un projet culturel autour du livre et de la lecture dans votre établissement, c’est...

CONTRIBUER à la prise en charge globale de la personne dans le parcours de soin ou le séjour

Le livre crée un espace d’intimité, d’évasion, de liberté individuelle et de reconstruction d’une identité malmenée.

Donner un accès à la lecture et à des activités culturelles aide à vivre l’entrée en établissement de santé ou médico-social.

Favoriser l’expression rend la personne active : elle retrouve ainsi une position de citoyenne dont les besoins ne se limitent pas seulement à un accompagnement ou à des soins.

PERMETTRE à toutes les personnes qui fréquentent l’établissement d’accéder à une offre de lecture

Proposer à tous et à toutes des temps de plaisir, d’évasion et d’émancipation participe à l’amélioration des conditions de vie.

Livres, documents et animations sont déployés dans différents lieux de l’établissement pour toucher le plus grand nombre de personnes possible.

ENRICHIR la relation entre les équipes et les personnes soignées ou accompagnées

Partager des activités culturelles permet de prendre en compte la personne dans sa globalité, indépendamment de ses pathologies ou de son handicap.

D’autres formes de liens peuvent ainsi s’instaurer entre les personnes concernées, quelle que soit leur situation au sein de l’établissement.

PROPOSER une image différente de l’établissement de santé ou médico-social

Donner accès à une offre culturelle de qualité et gratuite contribue à rendre l’établissement ou le service plus accueillant et davantage ouvert sur la ville.

Organiser des échanges et des rencontres avec des partenaires multiples permet d’établir des passerelles avec son environnement.

Concevoir des actions dans les murs et hors les murs retisse le lien social et concourt à sensibiliser le grand public.

CRÉER un partenariat avec les bibliothèques municipales et départementales pour assurer un service de qualité professionnelle

Les collections d’ouvrages sont sélectionnées, variées, renouvelées et adaptées.

Des animations font vivre le livre.

Des formations pour les personnels accompagnent le déploiement de l’offre de lecture.

FORMALISER un projet culturel solide et pérenne pour l’établissement

Le projet est construit avec les équipes et les usagers.

Le volet culturel est inscrit dans le projet d’établissement.

S’APPUYER sur des aides financières, qu’elles soient publiques ou privées

Pratique culturelle ancienne dans les établissements de santé et médico-sociaux, la lecture y est aussi la plus représentée. Elle fait l’objet d’une attention particulière par les ministères chargés de la Culture et des Solidarités et de la Santé, afin que les 47 millions de personnes qui fréquentent ces institutions chaque année puissent y trouver une offre de lecture de qualité.

L’accès à la lecture permet aux personnes accueillies dans des établissements de santé ou dans des établissements ou services médicosociaux d’accéder pleinement à leur citoyenneté et de s’inscrire dans la société. Les professionnels de la culture et des bibliothèques, les personnels de santé, les artistes auteurs et autrices et les bénévoles ont bien souvent été des précurseurs de l’action institutionnelle.

Le protocole « Culture-Santé », signé en 1999 par les ministères chargés de la Culture et de la Santé, a posé les jalons d’une politique publique structurante, incluant désormais l’ensemble des publics accueillis en milieu hospitalier et en établissements médico-sociaux. La direction générale de la cohésion sociale soutient ce projet à destination des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)

N.B. : la Fill a mis en ligne un site consacré à la lecture en établissements de santé et médico-sociaux, pour guider les professionnels de la santé, ceux de la lecture publique, mais aussi les artistes-auteurs.