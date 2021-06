Salon du livre et de la presse jeunesse : la littérature jeunesse se met en jeu !

Seront présentés dans les Parcs quatre cahiers d’activités littéraires et des ateliers ludiques et créatifs autour de 6 autrices et auteurs de livres de jeunesse, mis en place avec leur complicité. Des univers d’artistes qui sont riches, et donc idéals pour être partagés en famille.

Ces cahiers serviront de base pour mener, au Parc Georges-Valbon et dans les quartiers, des ateliers collectifs ou individuels, en faisant découvrir les univers d’artistes au style graphique détonant, émouvant… Ils seront distribués gratuitement aux enfants et à leurs familles et seront accompagnés de dons de livres, grâce au soutien des éditeurs.

Ah, l’eau ! avec Bernadette Gervais, à partir de 3 ans

Leçons de choses japonaises avec Éva Offredo, à partir de 6 ans

Immersions aquatiques, avec Julieta Cánepa, Pierre Ducrozet et Stéphane Kiehl, à partir de 8 ans

Aventures maritimes, avec Rémi Farnos, à partir de 12 ans

En ParcoFixe : du 30 juin au 9 juillet

Déployé en fixe au Parc Georges-Valbon de La Courneuve, le Parc, dans sa version mobile, fera escale dans une trentaine de villes de la Seine- Saint-Denis où durant une journée, jeux géants, lectures à voix haute, cahiers de vacances littéraires et livres seront offerts à chaque enfant pour permettre aux familles de partager des temps récréatifs autour de la lecture.

Sur 10 000 m2 , 20 attractions littéraires originales autour de 20 créatrices et créateurs, sur le thème « Mer et merveilles » avec : deux expositions géantes, des lectures sous chapiteau, des barques de livres, des ateliers-jeux collectifs, des cahiers de vacances littéraires, et plus encore !

En tournée : du 12 au 24 juillet

Une installation temporaire, le temps d’une journée, sur 100 m2 pour donner à lire, jouer et écouter autour du thème, en présence de médiateurs et de comédiens. Des villes relais : à partir du 30 juin, des bibliothèques, des accueils de loisirs, des associations de 30 villes du département adoptent les outils de médiations littéraires créés par le Salon pour les déployer largement dans leurs initiatives d’été, au plus près des familles et des jeunes publics.

Les ParcoPlages en Île-de-France

Sur 3 semaines consécutives, du jeudi au dimanche, le Parc s’installera dans six bases de loisirs.

Du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet 2021 : Ile-de-loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, Rond-Point Eric Tabarly, RD 912, 78190 Trappes ; Ile-de-loisirs de Créteil, 9 rue Jean Gabin, 94000 Créteil

Du jeudi 15 juillet au dimanche 18 juillet 2021 : Ile-de-loisirs de Cergy-Pontoise, 1 rue des étangs, 95001 Neuville-sur-Oise ; Ile-de-loisirs d'Etampes, 5 Avenue Charles de Gaulle, 91150 Étampes

Du jeudi 22 au dimanche 25 juillet 2021 : Ile-de-loisirs de Draveil-Port aux cerises, rue du Port aux cerises, 91270 Vigneux-sur-Seine ; Ile-de-loisirs de Vaires-Torcy, route de Lagny, 77200 Torcy

Et virtuellement : le ParcoVirtuel partout en France

Durant, et au-delà de la tenue du Parc d’attractions littéraires, une reprise en version digitale d’une partie des contenus physiques développés (lectures, ateliers) et autres ressources (bibliographies, podcasts, présentation d’artistes, etc.) en libre accès sur slpjplus.fr, permet aux parents et enfants de partager, à la maison et en famille, des temps d’activités avec les livres et la lecture.

Issus des univers des artistes invités, ces jeux adaptés en numérique proposent des coloriages, des jeux de cherche et trouve, et de différences, des puzzles, des quiz pour jouer avec les mots, et des images pour se raconter des histoires. Des activités créatives conçues aussi bien pour les petits que pour les grands.

Pour plus d’informations sur la programmation, rendez-vous sur le site du Salon.