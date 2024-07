Newsletters

Si l’anagramme n’a jamais manqué de faire sourire, les résultats des législatives de ce premier tour, au 30 juin, induisent quelques possibles changements sociétaux. Pour reprendre le titre du livre de Maxime et Frédéric Vivas, Marine le Pen amène le pire, n’est plus un vain mot.

Imagination Library, fondée par Dolly Parton en 1995, fournit gratuitement des livres aux enfants défavorisés de moins de cinq ans, inspirée par le père de Parton, analphabète. Bien que le programme ait reçu de nombreuses distinctions pour sa promotion de la lecture, un article universitaire critique le programme comme étant raciste et renforçant des normes hétérocentrées et blanches.

L’article, rédigé par l’orthophoniste Jennifer Stone, accuse Parton de « paternalisme blanc » et de ne pas représenter suffisamment la diversité. Ces critiques ont été vivement rejetées par divers experts et défenseurs, qui considèrent ces attaques comme infondées et nuisibles.

Le Garage Hermétique, une librairie créée par Étienne Fourreau et sa fille Louise à Luc-sur-Mer, a ouvert le 3 mai après six mois de travaux financés par une campagne sur Ulule. Cette librairie, installée dans un garage reconverti, se veut un lieu social et culturel, inspirant la curiosité et l’émerveillement, avec une ambiance conviviale et chaleureuse.

Offrant une large sélection de livres, de la littérature à la bande dessinée en passant par les livres jeunesse, ainsi que des jeux, de la papeterie et des boissons chaudes, elle crée un espace unique où chaque visiteur se sent accueilli. Initialement envisagé comme un tiers-lieu culturel sur la côte de Nacre, le projet s’est finalement concrétisé dans ce garage, devenu un lieu improbable, mais charmant, proche de la mer et inspiré par l’œuvre de Moebius.

Dans un éditorial du 29-30 juin, Jean-Claude Vantroyen fait l’éloge de la lecture en camping, affirmant que les 500 grammes d’un livre dans un sac à dos valent bien le plaisir de lire en plein air. Il décrit des moments idéaux pour lire, comme le matin ou avant de dormir.

Cependant, il termine sur une note humoristique en suggérant d’utiliser les pages d’un mauvais livre pour allumer un feu de camp, ce qui a déclenché des critiques sévères de la part de la Team Premier Degré, qui y voit une incitation à l’autodafé. Vantroyen a reconnu sa maladresse, précisant que c’était une blague et a modifié la version web de son édito.