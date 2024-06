Newsletters

Mélissa Da Costa hors jeu, Virginie Grimaldi sort du podium... Ça bouge du côté des meilleures ventes en cette 22e semaine (27 mai au 2 juin). Une chose se maintient : Mortelle Adèle, l'héroïne de Mr Tan et Diane Le Feyer, continue de séduire le public, avec 28.775 exemplaires vendus, et conserve une première place pas déméritée.

Le Festival Cultissime, dont la première édition se tiendra du 27 au 29 septembre prochain à Angers, est portée par une « triplette » des plus ambitieuse : la Viroflaysienne Phalène de La Valette et la Parisienne Julie Malaure, deux anciennes journalistes du Point, et la Strasbourgeoise Armelle Gallineau. Un concept fort : mettre les œuvres cultes au centre, et déjà une grande ambition qui se reflète dans la programmation...

À l'occasion du « Printemps de l'évaluation » des politiques publiques, la ministre de la Culture Rachida Dati a été invitée à s'exprimer devant la commission des finances de l'Assemblée nationale. Si la réforme de l'audiovisuel public et la fronde du spectacle vivant ont été largement évoquées, le Pass Culture a également eu droit à quelques mots.

Après le rapprochement des enseignes Furet et Decitre en janvier 2019, GROUPE NOSOLI a fait l’acquisition, en Octobre 2022, de Chapitre.com, l’opérateur historique du livre d’occasion.