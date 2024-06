Newsletters

Le peintre breton Xavier Marabout a eu l'audace de créer des toiles représentant le célèbre reporter à la houppette dans des scènes érotiques délicates. Cette interprétation n'a pas été bien reçue par Tintinimaginatio (anciennement Moulinsart), fervent défenseur du personnage d'Hergé. Le 4 juin, l'artiste a finalement été condamné pour ses œuvres.

Éric Hazan, fondateur des éditions La Fabrique et reconnu pour son engagement à gauche, est décédé le jeudi 6 juin à l'âge de 87 ans.

À quelques jours des Rencontres nationales de la librairie, prévues cette année à Strasbourg, le Syndicat de la librairie française (SLF) a présenté un panorama de la situation actuelle du métier. Le secteur fait face à de nombreux défis, tels que la surproduction, la baisse des achats, l'augmentation des charges et des marges toujours réduites. La profession appelle à l'aide des pouvoirs publics et souligne également la responsabilité des grandes maisons d'édition et de leurs filiales de diffusion-distribution.

La romancière Suzanne Collins a annoncé la sortie de son prochain opus de Hunger Games, Sunrise on the Reaping (Levé de soleil sur la Moisson). Prévu pour le 18 mars 2025 en version anglaise, ce préquel se situe quarante ans après les événements décrits dans le quatrième tome, La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur (traduit par Guillaume Fournier).