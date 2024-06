Newsletters

Catherine Weil Sinet et toute l’équipe de Siné Mensuel tire la sonnette d'alarme : « La fin de Siné Mensuel ? Ce n’est pas parce que le journal est dans le rouge qu’on va se résigner à le voir disparaître sans rien faire, les bras ballants.

Pour éviter la catastrophe, on a déjà réduit les coûts par-ci et par-là, relancé nos abonnés, on a même, bien à contrecœur, diminué le nombre de pages. Mais cela ne suffit pas. À ce train-là, on passera tout juste l’été. »

« Plus que jamais, il est nécessaire de continuer le combat commencé il y a seize ans sans avoir une seule fois dérogé à nos principes : pas de pubs, pas d'investisseurs, pas de grands patrons du capital (on ne mange pas de ce pain-là), mais de l'info, des coups de gueule et des dessins satiriques.

Notre indépendance, on la doit uniquement à nos lecteurs et à nos soutiens, les seuls dépositaires de notre insolence et de notre résistance contre les consensuels, les conformistes et les fachos de tout acabit. »

Restons dans le 9e Art et la bande dessinée, cette fois avec le premier week-end des Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Une affluence de 25 % supérieure à celle de 2023, malgré une météo peu clémente et des travaux obligeant à des détours pour arriver jusqu'à la Hall Freyssinet.

Mais sur place, la bonne humeur et de splendides expositions attendent les visiteurs. ActuaLitté a passé trois jours (oui, le week-end, chez nous, il fait trois jours...) pour découvrir, parcourir, rencontrer... et savourer. Un grand dossier est à retrouver à cette adresse.