Du 20 mars au 1er juillet, les Archives nationales à l'Hôtel de Soubise vous invitent à explorer les méandres historiques du sacrilège, à la confluence du spirituel et du temporel. Cette exposition, riche en trésors et documents d'archive jamais dévoilés auparavant, promet une immersion solennelle, voire irrévérencieuse, au seuil du divin et du politique. Parmi les pièces phares, le dernier discours de Robespierre, l'œil emblématique de Léon Gambetta et les vêtements finaux de Damiens seront exposés.

La controverse récente autour de Sylvain Tesson, qui a presque éclipsé le Printemps des poètes clôturant le 25 mars, soulève de nombreuses interrogations. Monsieur Morris, avec son humour caustique, déconstruit cette polémique dans sa dernière chronique. Est-il réellement aussi provocateur qu'on le dit ?

Par ailleurs, l'Observatoire de la liberté de création critique vigoureusement ce qu'il considère comme une loi ridicule et son application grotesque dans l'affaire Bastien Vivès. À travers une tribune, l'organisation invite chacun à se forger sa propre opinion sur cette question épineuse.

Quant aux tendances littéraires actuelles, révélées par le top des 10 meilleures ventes de la semaine 11 (du 11 au 17 mars), elles mettent en lumière un intérêt marqué pour la fiction. Notons en particulier l'entrée remarquée de Spy Family tome 12 de Tatsuya Endo, qui se hisse à la quatrième place avec 22.334 exemplaires vendus, grâce à la traduction de Satoka Fujimoto et l'adaptation de Nathalie Bougon. Le reste du classement est dominé par deux auteurs de fiction, affirmant leur présence dans le paysage littéraire.