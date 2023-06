Newsletters

Les groupes scolaires découvrent et s’approprient en cette journée du 2 juin la Halle Freyssinet, mais les officiels avaient rendez-vous avec le sculpteur Pierre Matter et l’auteur François Schuiten. La maquette d’un projet tentaculaire et hybride — si, si… — était dévoilée ce matin : le Nauti-poulpe. Une conception au croisement du Kraken et du Nautilus a autant de ventouses que d’imbrication : urbanisme, modernité, littérature, patrimoine…

Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola, Jean-Paul Sartre, Voltaire... Ce sont nos plus importants écrivains français, que ce soit pour la force de leur propos que pour leur écriture. Le style, c’est une chose, l’orthographe une autre, et si on ne peut pas les accuser de méconnaître la langue de Molière, eux aussi, oui, ont été les odieux coupables de ce que les tatillons des lettres abhorrent le plus au monde : les fautes d’orthographe ou de français...

Le 40e Marché de la Poésie ouvrira ses portes Place Saint-Sulpice, à Paris, le 7 juin prochain. Cette édition, centrée sur les nations des Caraïbes, avait confié sa présidence d'honneur à la poétesse cubaine Nancy Morejón, officière de l'ordre des Arts et des Lettres depuis 2013. Mais les prises de position de cette dernière, notamment son soutien de la dictature cubaine, ont obligé l'organisation à revoir son programme.

Candidate pour le très convoité fauteuil 19, Sylviane Agacinski s’en est emparée le 1er juin, avec 13 voix sur 23. C’est la 7e femme à siéger actuellement à l’Académie, qui compte 29 hommes. Cette philosophe se revendique d'un « nouveau féminisme » et s'est fait connaître pour sa ferme opposition à la PMA et GPA.

Mais aussi une nouvelle maison d’édition dédiée au développement spirituel, une puissante féministe décédée, une forte hausse des ventes de livres en 2022...