MOT pour Mots, 3e édition : Michelle Perrot, Lola Lafon et des dizaines d'auteurs

#SalTo23 – Le Rights Centre (Centres de droits) du Salon du Livre de Turin existe depuis une vingtaine d'années, mais c’est seulement depuis la pandémie que le projet a vécu une véritable accélération. L’année suivante, 2021, a marqué un tournant, et cette année le Rights Centre a accueilli au moins 560 participants depuis 46 pays entre éditeurs, scouts et agents littéraires. Le but étant de favoriser les rencontres et la cession de droits, étrangers et audiovisuels.