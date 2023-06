Florence Bergeaud-Blackler, Prix de la Revue des Deux Mondes 2023

La lauréate, anthropologue chargée de recherche au CNRS, confie auprès d’ActuaLitté : « Je suis très heureuse, car c’est un prix important. Je le prends personnellement, mais également pour la recherche, l'enseignement et la liberté d’expression et académique. »

Les Frères musulmans

Celle qui travaille sur les « normativités islamiques » depuis une trentaine d’années, particulièrement le marché hallal et l’économie islamique globale, s'est concentrée spécifiquement sur l’organisation transnationale sunnite, Les Frères musulmans, désignée terroriste dans des pays comme l’Égypte, la Syrie, l’Arabie Saoudite, ou plus récemment l’Autriche.

« Dans Le Frérisme et ses réseaux, j’explique comment les Frères musulmans se sont développés en Europe », décrit la lauréate, et d’ajouter : « Ce que j’apporte dans ce livre, c’est la dimension missionnaire de ces derniers, aspect qui a souvent été laissé de côté par les collèges chercheurs. Or pour comprendre le frérisme, il faut intégrer cette dimension. »

Elle continue, en forme de confession : « Le lecteur découvrira tout ce qu’on connaît sur les Frères musulmans en Europe, c’est-à-dire pas grand-chose en réalité. » Elle explore l’origine de cette idéologie politico-religieuse, son fondement doctrinal, son organisation et « comment il réussit à influencer les autres musulmans ». Un texte, « fruit d’une recherche scientifique que j’ai conduite durant plus de vingt ans, souvent dans la solitude voire dans l’adversité ».

Juré depuis la première édition du prix, il y a 16 ans, membre de la rédaction de La Revue des Deux Mondes depuis une vingtaine d’années et aujourd’hui du comité de rédaction, Robert Kopp voit dans l’ouvrage lauréat « une enquête scientifique qui montre que le but des Frères musulmans, c’est de faire ce que les léninistes appelaient de l’entrisme : non pas user de la force, mais faire que nos sociétés occidentales deviennent charia-compatibles ».

L’enseignant à l’ENS et à la Sorbonne, après avoir officié à l’Université de Bâle et s’être occupé de la collection Bouquins durant une vingtaine d’années, est formel : « Il faut au contraire que la liberté de penser prime sur tout. »

Une lauréate islamophobe ?

La directrice de la Revue des Deux Mondes et présidente du jury, Aurélie Julia, décrit de son côté : « Les membres du jury ont voulu récompenser la qualité d’un travail fouillé et érudit sur le mouvement frériste ainsi que le courage d’une femme menacée pour ses recherches ». En effet, Florence Bergeaud-Blackler est actuellement sous protection policière, confirme cette dernière auprès d’ActuaLitté, « à la suite de nombreuses menaces de mort, dont l’un des coupables a été arrêté ».

Face aux accusations d’islamophobie, elle répond : « En ces moments particuliers, d’intimidations et de violences, je veux voir dans cette récompense l’engagement ferme du monde intellectuel en faveur de la liberté et du savoir qui sont les piliers de notre République. Ce prix réaffirme qu’il n’y a pas de sujets qui ne puissent être étudiés et débattus dans une démocratie digne de ce nom. »

Aurélie Julia a souhaité encore rappeler que « la liberté d’expression est un droit fondamental en France inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen ».

Cette année, les membres du jury étaient Aurélie Julia (présidente), Élise Longuet, François Bujon de l’Estang, Olivier Cariguel, Raphaël Doan, Franz-Olivier Giesbert, Renaud Girard, Thomas Gomart et Robert Kopp.

Florence Bergeaud-Blackler succède à Jean-Marie Guéhenno, lauréat du prix de la Revue des Deux Mondes en 2022 pour Le Premier XXIe siècle. De la globalisation à l’émiettement du monde, paru chez Flammarion.

Fondée en juillet 1829 à Paris, la Revue des Deux Mondes est la plus ancienne revue européenne. Son titre renvoie à l’Europe et à l’Amérique, entre lesquelles elle se voulait une passerelle. On y a lu pour la première fois Les Fleurs du Mal de Baudelaire ainsi que les grands écrivains de l’époque : Balzac, Chateaubriand, Tocqueville, Sand... Aujourd’hui, la Revue des Deux Mondes publie neuf numéros par an.

