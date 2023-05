Newsletters

Si la chaleur de ce week-end n’a rebuté les visiteurs d’Etonnants voyageurs, ceux des Imaginales auront été consquie. Deux festivals, deux lignes éditoriales complémentaires, et autant de raison de rencontrer lecteurs et autrices et auteurs durant ces journées.

ActuaLitté, partenaire d’Épinal autour des littératures de l’Imaginaire, vous propose de retrouver les reportages, interviews et expositions qui ont animé ces Imaginales 2023. Pour Saint-Malo, on verra l’an prochain.

De belles découvertes à faire autour d’un thème frappant : Le Futur de la Cité.