Montmorillon : pour 2023, “concilier les attentes et la nouveauté

Pour passer à budget constant d’un salon à un festival, une seule réponse : « Repenser l’offre pléthorique, en prenant en considération que les auteurs doivent être rémunérés, bien sûr », affirme la programmatrice. Less is more devient un mot d’ordre.

Avec Alexis Mazade, recruté par la Ville en 2020 comme responsable du projet culturel, le binôme s’est partagé les tâches : le premier mobilise et anime tout un réseau d’acteurs partenaires sur le territoire, quand la programmatrice travaille la thématique et opère la sélection des invités. La manifestation s’ouvrira ainsi sur Littérature et territoire. « Montmorillon s’ancre dans un espace néoaquitain et cette édition puisera dans les ressources locales, tout en s'ouvrant vers l’extérieur », assure Anne-Lise Dyck-Daure.

Un élargissement qui prend forme avec l’implication des professionnels, y compris en devenir. Partenaires depuis l’année dernière, le Master Livre de l’université de Poitiers et l’association des éditeurs de Nouvelle Aquitaine, qui compte quelque 200 éditeurs, muscleront l’événement.

Mais la difficulté majeure tient au lien avec les publics, à maintenir et renouveler. « Nous sortons de trois décennies d’auteurs en signature : les visiteurs s’y étaient accoutumés. Pour 2023, nous avons effectué un fort investissement en ce sens : concilier les attentes et la nouveauté. » Au point, d’ailleurs, de faciliter la vie des festivaliers en instaurant une navette gratuite depuis Poitiers. Une cinquantaine de kilomètres séparent les deux villes, mais ce transport mis à disposition se veut incitatif.

Pour toucher les lecteurs, le choix de Franck Bouysse est apparu comme une évidence : « La demande émanait des lecteurs, des libraires, des bibliothécaires : c’était unanime. » Il sera d’ailleurs accompagné d’écrivains complices et a soufflé le choix de la lecture musicale en clôture de la manifestation.

« En changeant de profil, Montmorillon a relevé un défi, salué par l’aide tremplin du Centre national du livre », un soutien accordé en 2022 à dix festivals, sur une période de trois ans. La Sofia, de son côté, a accordé sa subvention : autant de signaux rassurants. « Convaincre les auteurs de venir, les éditeurs d’inscrire Montmorillon dans leurs agendas, cela implique une pédagogie véritable autour de l’événement. Et la présence de partenaires institutionnels y participe, bien entendu », note Anne-Lise Dyck-Daure.

D’autant que d’autres rendez-vous incontournables pour l’édition se retrouveront : les 40 ans des éditions P.O.L, pour ne citer que cet anniversaire. « Nous déclinons une véritable diversité dans les propositions, avec au cœur du projet notre intérêt pour les territoires et les transitions en cours. »

« En ouverture du festival, nous avons sollicité Gilles Clément, à l’origine des concepts de jardin en mouvement et de jardin planétaire. En écho nous proposons une balade avec le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) Val de Gartempe, orientée sur la protection des espaces naturels. Une de nos entrées pour faire dialoguer la littérature et les territoires ».

On retrouvera le programme à cette adresse.

Crédits photo : Anne-Lise Dyck-Daure

