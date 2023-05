Newsletters

La journaliste et écrivaine Svetlana Aleksievič, prix Nobel de Littérature en 2015, ouvre l’édition 2023 du Salone del Libro de Turin. Alors que « quelque chose de sombre a émergé des profondeurs de l’âme humaine », alors que la guerre est de retour en Europe, la littérature doit essayer d’écouter et de donner la parole aux témoins des violences de l’Histoire.

Le 12 août dernier 2022, Salman Rushdie était poignardé à dix reprises, au cou et à l’abdomen, alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole pour une conférence, à New York. Le lendemain, on apprend que son état de santé montre déjà des signes d’amélioration. Ce 18 mai au soir, l’auteur des Versets sataniques a fait sa première apparition publique, à l’occasion du gala du PEN America à New York, surprenant toute l’assemblée.

Estimée entre 30 et 50 millions $, le Codex Sassoon, Bible hébraïque du Xe siècle, concourait pour devenir le livre, manuscrit ou imprimé le plus chèrement vendu aux enchères. Finalement acquis pour 38,1 millions $ (35,3 millions €) ce 17 mai à New York, il ne passe par les 43,2 millions $ déboursés en 2021 pour s'offrir une édition de la Constitution américaine.

Dans son pays, la rumeur est tenace : J.R. dos Santos aurait une équipe entièrement dédiée à ses recherches pour l’écriture de ses romans. Comment expliquer autrement le parcours de cet homme ? Reporter de guerre, présentateur du JT depuis vingt-cinq ans sur la première chaîne du Portugal, auteur de best-sellers internationaux. Et tout cela, en même temps ?

Mais aussi tous descendants d'Héphaïstos le forgeron, le best seller de David Grann adapté par Martin Scorsese, une véritable petite forêt installée dans un salon du livre...