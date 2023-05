François Cérésa, lauréat de la deuxième édition du Prix Tillinac

Ce prix littéraire est décerné par le département de l'Allier afin de renforcer la politique départementale en faveur de la lecture publique et de la culture en général.

« En anglais, on ne traduit pas directement le mot "panache". Cette notion unique qui mêle courage, élégance et flamboyance mélancolique des causes perdues n’existe qu’en français. François Cérésa propose une définition aux multiples facettes dans ce Dictionnaire. À travers cinquante-deux portraits de personnages qui ont refusé les dictats de leur époque, il capture l’essence même du panache.

Brigitte Bardot, Jacques Anquetil, Charles de Gaulle, Georges Clemenceau, Louise Michel, Jean-Paul Belmondo, Coco Chanel ou Jeanne d’Arc l’incarnent chacun à leur manière. Cet ouvrage, à la fois érudit et drôle, offre une balade dans l’histoire et la culture françaises, avec un style vif alternant entre moments nostalgiques et accélérations ironiques. Dans une époque où l’on redoute le mot ou le geste de trop, ce livre rappelle que l’absence de panache ne fait qu’une vie et non un destin. »

- Résume du Dictionnaire égoïste du panache français par Chat GPT