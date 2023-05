Angoulême : Krazy Kat ouvre sa seconde librairie Manga Kat  

La nouvelle enseigne sera située au centre-ville d’Angoulême, 2 place Francis Louvel, dans l’ancienne droguerie Coupaud. Elle profitera d’un espace de 160 m2 sur trois étages. Une première offre de près de 20.000 mangas sera disponible à l’ouverture, avant d’accueillir 40.000 références lorsque le premier étage sera accessible au public à partir de novembre, révèle Aqui!.

Plus qu'une librairie

Outre le genre de Leiji Matsumoto, la nouvelle librairie spécialisée proposera des livres d’art, et plus largement tournés vers la culture asiatique. Enfin, figurines, affiches, papeterie et autres objets finiront de satisfaire les passionnés et curieux de l’Extrême-Orient.

À l’instar de sa grande sœur bordelaise, le Manga Kat d’Angoulême affectera un espace, le deuxième étage, à l’organisation de rencontres, dédicaces, clubs de lectures, ateliers origami, cours de japonais... Une étendue et une richesse dans l’offre qui en fera, à terme, plus un complexe culturel qu’une simple librairie.

Le manga roi

Le premier Manga Kat, situé 94 cours d'Alsace-et-Lorraine à Bordeaux, s’étend sur 110 mètres carrés, soit la plus grande librairie spécialisée 100 % manga de la ville. Elle propose 10.000 références pour 40.000 volumes, parmi lesquels, entre autres, un important rayon LGBTQI+, un rayon Beau livre sur le Japon et l’Asie, et un rayon manga en version originale.

Dans le deuxième pays amateur du genre, en 2022, 1 bande dessinée vendue sur 2 est un manga, pour 48 millions de titres cédés. Une progression de 2 % au regard de l’année précédente.

Anciennement BD Fugue Café, la librairie mère, Krazy Kat, s’est ouverte en 2004, avec une offre comics, BD, manga, mais également figurines et produits dérivés. Son offre s'étend, avec un salon de thé, bar et snack, et une terrasse.

Crédits photo : Équipe Manga Kat Bordeaux/Manga Kat