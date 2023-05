José Rodrigues Dos Santos : esprit hors du commun... au service du grand public

C’est tout simplement inhumain. Un simple mortel ne peut pas mener tout cela de front…

Et pourtant. J.R. dos Santos a couvert les plus grands conflits des dernières décennies, de la Syrie à l’Ukraine. Il est le rendez-vous préféré des Portugais une semaine sur deux et pourtant, lorsqu’il écrit ses romans, il est bien tout seul face à son ordinateur. Comment est-ce possible ? J.R. dos Santos est tout simplement un esprit hors du commun ; il va très vite, il parle cinq langues couramment (et en lit quelques autres), il est curieux de tout. Et, surtout, il est mû par une seule chose, un seul besoin : celui de la vérité. Il combat celles qui sont établies, les approximations, les « on-dit ».

Alors il étudie, il creuse, il lit, il échange avec des spécialistes, il confronte ses théories jusqu’à être sûr de ce qu’il avance, jusqu’à être certain de dire… « la vérité ». Et lorsqu’il sait, il écrit pour le grand public, pour qu'elle soit rétablie. Ses page-turners sont d’une hyper précision, d’une qualité de recherche irréprochable (il est systématiquement relu par un spécialiste du sujet qu’il aborde), mais ils se lisent très facilement.

Pour son dernier roman sur le parti communiste chinois, il ne s’est pas contenté de suivre l’actualité de près, il a présenté (et obtenu) un doctorat à La Sorbonne pour remonter aux origines du fascisme et du communisme. Il a lu (dans les langues d’origine) toute l’œuvre de Marx et Engel, tout ce qu’a pu écrire Mussolini et des dizaines d’autres livres pour étayer sa thèse.

Qui le sait ? Certainement pas les futurs lecteurs de La Femme au Dragon Rouge, car ce thriller est bien loin de la thèse indigeste… C’est un polar hyper efficace qui explique et décortique un sujet particulièrement sensible. Il décrypte les intentions de Xi Jinping grâce aux textes millénaires sur la stratégie militaire chinoise.

Il plonge dans l’horreur des camps ouïghours et ouvre les yeux du lecteur sur les véritables intentions du parti communiste chinois. On dit que les plus belles œuvres sont celles dont on n’imagine pas le travail… C’est parfaitement vrai pour JR Dos Santos. Et c’est en le rencontrant que l’on peut comprendre l’étendue de son travail.

En l’écoutant développer ses thèses, exposer le fruit de ses recherches, répondre aux questions, on comprend qu’il n’y a pas d’équipe cachée, pas de chercheur ou de traducteur en embuscade… Tout est dans sa tête. Et si on veut le questionner sur l’un de ses précédents romans, les réponses fusent aussi vite.

Les références sur la physique quantique, sur les évangiles apocryphes ou sur l’intelligence artificielle sont toujours aussi précises et justes. Il n’oublie rien, il a tout enregistré, gage de ses connaissances et de son travail en solitaire… Serait-il la preuve qu’un esprit hors du commun peut être au service du grand public ?

Par Isabelle Chopin, directrice éditoriale des Éditions Hervé Chopin

