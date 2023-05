La bible hébraïque Codex Sassoon cédée à plus de 35 millions €

C’est l’ancien ambassadeur des États-Unis et actuel président de l’American Jewish Committee, Alfred H. Moses qui a remporté le lot, nous apprend Reuters. Il a fait don du précieux manuscrit au Musée ANU du peuple juif, installé à Tel-Aviv.

Devant De Vinci

Si le manuscrit n’a pas cassé le record de 2021, il dépasse les 30,8 millions $ alignés en 1994 pour le Codex Leicester de Léonard de Vinci, rappelle Sotheby’s qui a organisé la dispersion. En 2021, la seconde version de la Constitution américaine, dite Goldman, avait été emportée pour un montant inédit de 43,2 millions $.

Daté autour de 900 grâce à une récente expertise au carbone 14, le Codex Sassoon est le plus ancien codex « contenant tous les livres de la Bible hébraïque avec leur ponctuation, leurs voyelles et leurs accents ». Soit les 24 textes qui composent historiquement l'Ancien Testament : la Torah (ou Pentateuque), les Nevi'im (les Prophètes) et les Ketouvim (les Écrits).

Il est ainsi antérieur au Codex d’Alep et Codex de Leningrad, deux autres importantes premières Bibles hébraïques.

Crédits photo : Sotheby's

Les versions les plus anciennes de textes bibliques jamais retrouvées s'inscrivent dans les Manuscrits de la mer Morte, situés entre le IIIe siècle avant et le Ier siècle après J.-C. Ils ont été découverts dans des grottes en 1947, dans l’actuelle Cisjordanie. Les éditions du Cerf en ont proposé une édition bilingue en quatre tomes, entre 2008 et 2013.

Enfin disponible à un large public

David Solomon Sassoon, un riche juif irakien, donna son nom au codex, pour s’en être rendu propriétaire en 1929. Le manuscrit est composé de 792 pages de parchemin, relié en peau d’animal, et pèse près de 12 kilos.

La pièce présente des notes manuscrites sur certaines pages remontant au XIe siècle en Israël et en Syrie. Elles font référence à une vente et à un legs ultérieur aux fils de l’acheteur. Une autre note suggère qu’elle a été dédiée à la synagogue de Makisin en Syrie dans les années 1200. Les envahisseurs mongols détruisirent l’édifice religieux et l'on perdit alors la trace du codex, jusqu’à l’achat par David Solomon Sassoon.

Si un bon nombre d’érudits de la tradition juive connaissent ce trésor, il a en revanche rarement été exposé en public du choix de son dernier propriétaire, le collectionneur suisse Jacqui Safra. Ce dernier l'avait acquis en 1989 : à présent conservé dans un Musée, il trouvera plus d'occasions d'être montré.

Sotheby's

Crédits photo : Sotheby's