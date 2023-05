Anamorphose d'un Florilège littéraire : entrer dans une oeuvre

L’académie de Montpellier a lancé une initiative en 2009, Le Florilège littéraire. Depuis quelques années, il a pris une dimension internationale en s’adressant à tous les écrivains en herbe francophones.

L’idée est de favoriser l’émergence de nouveaux talents en valorisant leurs textes : après une sélection par des comités de lecture, les textes sont publiés numériquement puis sous forme de livre.

Les textes proposés sont de genres et de longueurs variés (poèmes, récits, théâtre, essais, etc.) et sont écrits par les jeunes dans le cadre d’un projet pédagogique (séquence d’enseignement, atelier d’écriture, concours, etc.) ou à leur propre initiative.

Cette initiative s’adresse à tous les établissements scolaires francophones, les classes d’enseignement du français à l’étranger, ainsi qu’aux élèves de collèges et lycées (généraux, technologiques et professionnels), aux étudiants, FLE (français langue étrangère) ou FLS (français langue seconde). D'accord, mais qu'est-ce donc que cela :

100 fois sur le métier...

Dans le cadre de leur formation, les étudiants du Master pro Métier du livre de l’université Paul-Valéry à Montpellier ont l’occasion de plonger dans le grand bain. Sous la supervision et l’accompagnement de l’éditeur Christoph Bara (Deuxième époque), également formateur, les élèves prennent en charge la réalisation de l’ouvrage Florilège, de sa conception à la fabrication… jusqu’à la commercialisation sur l’espace de l’Académie de Montpellier.

Profitant du festival, La Comédie du livre relocalisée sur l’esplanade du Peyrou, les étudiants commercialisent le fruit de ce travail. Nuance : les M1 vendent le résultat de ce que les M2 ont réalisé. « L’expérience nous intéresse, en ce qu’elle se rapproche un peu du travail de libraire », expliquent les étudiantes présentes.

« La mise en pratique des notions enseignées prend plus de sens. Et nous avons une autre responsabilité : les revenus servent pour le financement des logiciels que nous utilisons. »

“Là où souffle l'esprit...”

Le stand ressemblerait à tant d’autres, s’il n’y avait ce montage : une anamorphose, la représentation d'une image déformée. Pour ce faire, les élèves du DNMADE Espace - Scénographie culturelle, évènementielle et muséale (lycée Champollion) ont imaginé un mobile, où sont suspendus des extraits du livre.

« L’anamorphose amène les visiteurs à entrer littéralement dans les écrits », précisent Ryan et Chloé, deux des élèves qui aspirent à un Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. « Dali aimait beaucoup ce principe et nous nous en sommes inspirés pour attirer l’attention, de manière ludique. »

La cinquantaine de feuilles, avec des planches de bandes dessinées au verso pour certaines, s’anime au moindre souffle de vent. Et quand le souffle s’apaise, se dessine la lettre F, pour Florilège. Une mise en abîme qui ne manque pas d’intriguer, invitant à traverser les pages.

Voici comment une scénographie, réfléchie durant trois semaines, fait mentir le dicton : ici, les paroles écrites s’envolent. Et comme pour leurs coreligionnaires du Master édition, le projet s’inscrit dans le cadre de leur formation.

Florilège 14 a cette année pour marraine Christelle Dabos, auteure de La Passe-miroir, saga en quatre tomes qui s’est vendue à plus de 1,2 million d’exemplaires. Elle sera à ce titre présente pour une rencontre avec les étudiants des deux formations, ce 13 mai à 11 h, dans l’auditorium La Panacée du lycée Champollion.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - La Comédie du livre 2023 : 10 jours de lectures à Montpellier