Trois vies, pour une existence : Arminé, un destin 

#LaComedieDuLivre23 – Arminé, d'origine arménienne, résidait à Gyumri lorsqu'un séisme ravagea la région en 1988, mettant un terme à sa vie telle qu'elle la connaissait. Elle a dû se réinventer et imaginer de nouvelles perspectives d'avenir. Armée d'une force incroyable et d'un désir d'indépendance, Arminé a réussi à briser les chaînes du sort en entreprenant des projets audacieux qui lui ont permis de rester en vie et de construire sa deuxième et sa troisième existence.