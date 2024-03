Livres, actualités : tout sur Andrée Chedid

Alors que son lancement se fera aux Folies Bergère, pour sa 11e édition, le 2 mars 2009, le printemps des poètes lancera un concours de poésie chantée, nous vous l'annoncions entre deux french cancan, en novembre dernier, dans cette actualité.

Et en maître de cérémonie et président du jury, ni plus ni moins que Mathieu Chedid, alias M, le Machistador, qui sait qu'elles l'adorent, et plus précisément petits-fils d'Andrée. Pour Jean-Pierre Siméon, ce concours cherchera à « redonner sa jeunesse à la longue et riche tradition du poème chanté ne pouvait sans doute trouver meilleur emblème que la figure de cet écrivain à l’œuvre à la fois exigeante et populaire ».

Et pour prendre part au concours lancé, il suffira d'envoyer avant le 15 février 2009 un fichier MP3, reprenant le texte inédit d'Andrée Chedid, et mis en musique, selon votre envie et vos désirs. Dans un but avoué de resserrer « les liens entre la poésie et la chanson », ce concours est ouvert à tous, mais attention, votre création devra durer au maximum 3 minutes. Tous les détails du processus sont à retrouver sur cette page, et ne s'autodétruiront pas après lecture.

NOUS ÉTIONS DEUX

Nous étions deux

L’un de l’autre cousin

Et l’on s’aimait

Plus que la vie

De l’un de l’autre

On partageait les mots

Nous étions deux

Et l’on s’aimait

On s’égayait de nos partages

On s’amusait

Comme s’amusent les clowns

On se battait

Comme se battent les clowns

Pour tout ou rien

On s’embrassait pour trois fois rien

Aux bords du temps

Nous tremblerons de rester

Sans l’un sans l’autre

Nous étions deux

Et l’on s’aimait.

, inédit, tous droits réservés