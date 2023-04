Un humaniste et autres nouvelles à chute

"Ils seraient perdus si on savait qu'ils cachent un Juif humaniste dans leur cave depuis des années. 7"Jovial, optimiste, Karl Loewy croit aux bons cigares et à la nature humaine. Lorsque les nazis prennent le pouvoir, il décide de confier son sort et sa maison à un couple d'employés, les Schutz, qui emménagent chez lui. Caché dans sa propre cave, il s'en remet à leurs bons soins et attend patiemment la chute du régime... Cette anthologie inédite rassemble des récits surprenants, savamment construits sur l'art du rebondissement, de la surprise, de la chute. Des textes d'auteurs contemporains mais aussi classiques : Romain Gary, Andrée Chedid, Paul Fournel, Fredric Brown, Edgar Poe et Hans Christian Andersen. - Objets d'étude : Individu et société : confrontations de valeurs ? [4e] /Progrès et rêves scientifiques [3e]- Dossier pédagogique : Des fiches pour saisir les enjeux de l'oeuvre.