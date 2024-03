Livres, actualités : tout sur Benjamin Lacombe

Lanternier (n. masc) : Les lanterniers sont des soldats spécialisés, en majorité au service de l'Empire […]. La tâche principale des lanterniers consiste à sortir dès que le soir tombe pour allumer les luminelles qui bordent les routes et les voies de l'Empire, et à les éteindre chaque matin.

Pauvre Rosamonde ! Déjà que, au départ, on lui a donné un prénom de fille, qu'il a vécu toute sa jeune vie à l'orphelinat de l'Estimable Société marine pour enfant trouvé de Mme Opéra, mais là, alors qu'il compte plus que tout, et c'est son vœu le plus cher, devenir Vinaigrier (marin qui navigue sur les vagues de vinaigre…) ; Rosamonde est appelé au service de l'Empire pour devenir… lanternier ! Ce qui n'a absolument rien à voir ! Lui se voyait déjà combattre des monstres sur toutes les mers du globe et finalement il va devoir allumer les routes… rien de bien séduisant ! Pauvre Rosamonde… Alors, comme c'est un bon garçon, il quitte l'orphelinat et part en direction de son premier et dernier travail…et c'est là, qu'en chemin, il va rencontrer Mademoiselle Europe, une fulgar, c'est-à-dire une chasseuse de monstre impitoyable…

Premier volume d'une trilogie, est remarquable à plus d'un titre ! Le monde qu'a créé D. M. Cornish est fourmillant de détails fantastiques et l'on se retrouve à explorer avec le jeune héros un monde, pourtant dans l'Histoire proche du notre, où la géographie et le vocabulaire est totalement nouveau. De plus les éditions Milan, ont eu deux excellentes idées pour nous présenter ce livre : Premièrement une couverture cartonnée en dur pour renforcer l'idée de « vieille » histoire. Deuxièmement, cette même couverture est illustrée par Benjamin Lacombe dont cet univers semble lui aller à merveille…