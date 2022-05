Ce bel et grand album présente 17 portraits de mamans du règne animal. Parmi elles, qui peut bien être la meilleure maman du monde ? La femelle araignée, qui se sacrifie littéralement pour ses petits ? Dame coucou, qui, consciente de ses capacités limitées, préfère confier à une autre le soin d'élever son bébé ? Dans ce tendre inventaire de la maternité - ou plutôt des maternités - à travers le règne animal et ses infinies variétés, Sébastien Perez joue avec poésie et humour sur les différents registres de la maternité. Benjamin Lacombe, quant à lui, laisse éclater toute la mesure de son talent dans de magnifiques peintures laissant transparaître l'indéfectible lien maternel. Le message se veut simple et universel. Une seule chose semble relier toutes les mères, quelle que soit l'espèce et au-delà même de la biologie : l'amour inconditionnel porté à leur enfant.