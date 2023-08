APRES "HISTOIRES DE FANTÔMES DU JAPON" ET "ESPRITS & CREATURES DU JAPON" , BENJAMIN LACOMBE S'ASSOCIE A SEBASTIEN PEREZ ET MELE DESTINS HEROÏQUES DE FEMMES SAMURAI ET CREATURES FANTASTIQUES. Certains sujets hantent toute une vie, c'est le cas pour Benjamin Lacombe et ces "Histoires de femmes samurai" . Tomoe Gozen, la plus célèbre d'entre elles, appartient à une lignée de femmes qui se sont battues, à travers les siècles, pour l'égalité dans une société japonaise masculine très conservatrice. Leurs histoires n'ayant jamais été contées, Benjamin Lacombe et Sébastien Perez ont décidé de les coécrire à partir d'un immense travail de recherche et de documentation. Fascinantes et émouvantes, les voix de ces femmes héroïques sont mises en lumière par le biais de sublimes illustrations et peintures réalisées à la gouache et à l'huile.