A la découverte du jaïnisme

Avant Siddhartha Gautama et son enseignement, l’une des plus anciennes traditions spirituelles de l’Inde est le jaïnisme : fondé sur les enseignements de vingt-quatre Tirthankaras, ou maîtres spirituels - le dernier étant Mahavira -, cette philosophie qui remonte au VIe siècle avant notre ère, se distingue par sa quête intransigeante de la non-violence (Ahimsa) et son accent sur la discipline et l'ascèse.

L’objectif : libérer son âme (Jiva) des chaînes du karma et réaliser le Moksha, la libération finale. Ce chemin se déploie à travers trois joyaux (Triratna) : la foi correcte, la connaissance correcte et la conduite correcte. Chaque jaïn, dans sa quête spirituelle, adhère rigoureusement à ces principes. Traits caractéristiques : un végétarisme strict et une écologie du quotidien.

Une vieillerie proto-bouddhiste ? Surtout pas : elle rassemble aujourd’hui près de dix millions d'adeptes à travers le monde. L'indianiste française Nalini Balbir, dans une grande synthèse, en explore l'histoire, les enseignements et la pertinence contemporaine, mettant en lumière le rôle central des Jina, ces êtres éveillés ayant atteint la libération du cycle des renaissances, et qui servent de modèles aux fidèles.

Elle présente par ailleurs ses débuts, les langues de transmission de son enseignement, les formes littéraires de ses sources scripturaires, sa mythologie, le visage de son univers, son approche de la question de la réalité, ses vies monastiques et laïques, ses fêtes et autres pèlerinages. Les pratiques de méditation et contemplation aussi, comment ceux qui ont été en contact avec cette spiritualité l’ont jugée, et même la mort volontaire par le jeûne...

Le jaïnisme n’est pas dénué d’une dimension politique en fonction des régions dans lesquelles il s'est perpétué, comme dans ses diasporas. Nalini Balbir met enfin en lumière la manière dont les enseignements du jaïnisme, avec leurs réflexions sur les relations entre tous les êtres vivants, les questions de fin de vie, ainsi que le statut des femmes au sein de la communauté, trouvent un écho dans les débats fondamentaux de nos sociétés modernes.

« Comparé aux autres religions indiennes, et à plusieurs religions du monde, le jaïnisme a accordé une visibilité nettement plus grande aux femmes. »