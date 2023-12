On Mars L'intégrale

Attention, non pas petite merveille, mais triple dose de merveilleux : Grun et Runberg ont signé la trilogie On Mars débutée en août 2017 et achevée en mars 2021. Pour l’occasion, la maison Daniel Maghen éditions publie l’intégrale des trois volumes de cette fresque.

Rendez-vous dans un peu plus d’un siècle, en 2132, sur une planète rouge devenue centre pénitentiaire pour celles et ceux que la Terre a condamnés aux travaux forcés. D’autant qu’avec l’épuisement des ressources, la Terre écarte volontiers les marginaux afin de préserver ses élites.

La nécessité, c’est la survie. Un luxe que seuls les puissants s’octroient.

L'ex-inspectrice Jasmine Stanford, compte parmi les prisonniers de cet enfer, incarcérée avec des milliers d’autres pour une erreur tragique : il fallait une coupable à cette descente visant à démanteler un réseau de trafiquants de drogues… Sauf que l’une des victimes est le fils d’un de ces faiseurs, ceux qui ont le bras long et le menton qui dispose.

Pas de chance, pour une policière : un centre de détention n’a rien d’une promenade de santé – et les travaux forcés n’en sont certainement pas le plus douloureux.

Sur place, elle se retrouve au cœur d'un conflit entre les prisonniers, dirigés par Rojas de la Nouvelle Église Syncrétique, et les rebelles "Les Solitaires". Il faut choisir son camp pour bénéficier d’une indispensable protection.

Alors que Rojas tente de dominer Mars, Jasmine s'allie aux Solitaires et aux forces de sécurité martiennes pour déjouer ses plans. Cette lutte acharnée dépeint une Mars où la survie et le contrôle de la colonie sont en jeu.

Délice graphique, glaçante perspective, “On Mars” joue de terraformation autant que d’évolutions technologiques, pour finalement illustrer la vanité humaine, à quelque 62 millions de kilomètres de la planète bleue.

Ou comment l’espoir se réduit à une poussière ocre, quasi toxique…