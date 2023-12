Un livre de jours

Depuis quelques temps, la chanteuse et poète Patti Smith partage sur son compte instagram @thisispattismith des moments de vies, des actualités, des lieux, des personnes, toujours accompagnés d'un petit poème introduit par ces simples mots this is.

Dans ce livre de jours, la marraine du punk oeuvre à peu près de la même manière. 366 images, une par jour et un petit peu plus, toutes accompagnées d'une ou deux phrases, ou parfois un paragraphe entier, des sortes de mini-poèmes.

Là aussi, c'est la simplicité du quotidien qui est célébrée. L'autrice de Just Kids laisse sa sensibilité la guider au jour le jour, face à un chapeau autant que devant un vol de goélands.

Elle nous invite dans le charme de ses balades en bord de mer, elle nous invite à la découverte de son panthéon (de poètes et poétesses, notamment), elle nous invite dans ses mots, et nous, nous la suivons avec plaisir.