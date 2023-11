Ma Montagne. Abécédaire amoureux du Mont Blanc

L’hiver se rapproche comme un jumpscare dans un film d’horreur au rabais, et avec lui ses vacances à la neige, pas données. La Fontaine de Siloé, qui raconte les splendeurs des territoires de Savoie, Haute Savoie et Isère, publie Ma Montagne.

Ses sommets enneigés, les pistes de ski qui serpentent à travers les forêts de sapins, le son cristallin des skis glissant sur la poudreuse fraîche, les soirées au chalet, feu qui crépite et fondue qui fond, mais pas seulement : toute l’année, se sont les villages pittoresques à traverser, les treks et autres randonnées à travers des prairies fleuries. Offrir des vues spectaculaires sur les vallées et les sommets alpins. La montagne, ça s’écoute.

Le spécialiste reconnu de la gouvernance des entreprises familiales et de taille intermédiaire, mais aussi photographe, Pascal Viénot, propose un abdécédaire amoureux du Mont Blanc. Pas de blabla (à l’inverse de moi), mais à chaque entrée, une photo et la citation d’un grand auteur.

Renard : « Il est plus facile de tenir dans ses bras cinq éléphants qu’un renard. » Lucien de Samosate / Ordre : « Avec de l’ordre et du temps, on trouve le secret de tout faire et de tout bien faire. » / Œuvre d’art : « Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, pose une pierre et continue de grimper. » Proverbe tibétain. / Éphémère : « N’oublie pas que tout est éphémère ; alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. » Socrate.

Adret, Arc en ciel, Bournes, Baroque, Eiger, Chapelle, Corne, Heurtoir, Bleu, Rose, Quinquets, Monchue, Glacier, Foehn, Clarines, Ébouli, Hibou, Nuit… Paul Claudel, Lamartine, Chateaubriand, proverbes, comptines, Hermann Hesse, Jean-Jacques Rousseau… De quoi comprendre la montagne et l’aimer.