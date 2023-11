De la cruauté en politique. De l'Antiquité aux Khmers rouges

Le directeur de la revue Communisme, Stéphane Courtois, a réuni une équipe d'historiens, d’Eric Teyssier et ses (à vérifier) cruels romains, en passant par Patrice Gueniffey et le grand Robespierre, Thierry Lentz et son chéri Napoléon, Frédéric Le Moal et le fascisme italien, jusqu’au régime des Khmers rouges avec Henri Locard.

Passent le traitement des hérétiques, la cruauté dans le Jihad… Dostoïevski, Tolstoï… Katyn, le Goulag, l'Épuration, Staline, Mao, Attila, Gengis Khan, Timour, Vlad l'Empaleur, Ivan le Terrible, Pierre Le Grand, le FLN… Le Marquis de Sade… Toute une histoire de la cruauté en politique, des massacres, des guerres, des troubles…

Le sang versé, la mise à mort, la souffrance infligée, et même y trouver du plaisir, ou au moins s’y habituer… L’Histoire des grands de ce monde est également celle de la psychopathie, ou au minium de la sociopathie… La politique (la vraie, pas la gestion), est ponctuée d'actes de cruauté et de figures autres, d’Agamemnon qui sacrifie sa fille Iphigénie pour gagner la faveur des dieux pour les Grecs, au siège de Gaza : gare au temps de la colère...

La politique, cet échiquier géant où le pouvoir et l'ambition dansent une valse souvent impitoyable, est l’un des terrains de jeu où la cruauté peut se révéler dans toute sa froide splendeur. Un théâtre où les acteurs, revêtus du manteau de l'autorité, jouent une partition où la douce mélodie de la diplomatie se mêle parfois aux notes discordantes de la brutalité. Dans ce monde, les décisions tranchées à la serpe peuvent façonner des destins, broyer des espoirs et modeler des nations…

La cruauté en politique, subtile ou flagrante, est comme un spectre qui hante les couloirs du pouvoir. Elle peut se manifester dans l'oppression des voix dissidentes, dans la manipulation des masses ou dans l'écrasement impitoyable des adversaires. Qui sait tuer peut régner…

24 chapitres couvrant des millénaires, interrogeant le rôle crucial de la crudelitas en politique, loin des commentaires télévisuels ou des scribouillards du quotidien.