Visions chamaniques. Arts de l'ayahuasca en Amazonie péruvienne

Du mardi 14 novembre au dimanche 26 mai 2024, le Musée Quai Branly - Jacques Chirac, tourné vers vers les Arts et Civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, accueille une exposition autour des Visions Chamaniques : Arts de l'Ayahuasca (liane des morts en quechua) en Amazonie péruvienne. Pour accompagner cet événement réjouissant, un beau livre qui n’a jamais aussi bien porté son nom.

La couverture, entre psychédélisme, géométrie mandalesque et serpents archétypiques. L’intérieur est pas mal non plus : une histoire de l’Ayahuasca de 2000 avant notre ère à sa globalisation, et comment les artistes ont représenté leur voyage aux abîmes de l'âme, les confins de l'univers, à partir d’images hallucinatoires.

Le breuvage des magiciens, infusion sacrée de la forêt amazonienne, constitue depuis des millénaires le médiateur pour les chamans indigènes entre les mondes visible et invisible. Il est également celui d’un rituel de guérison, de divination et de découverte. L’Ayahuasca est profondément ancrée dans leur tissu social de nombreuses sociétés autochtones d’Amazonie occidentale depuis des temps immémoriaux.

Ses lianes et feuilles se mêlent pour créer une concoction aux visions puissantes, provoquant une introspection radicale. Peu importe les raisons de tenter l’expérience : tous s'accordent sur une chose : l'ayahuasca est un voyage dont on ne revient jamais tout à fait le même…

En Occident, c’est la Beat Generation qui la célèbre muse de la créativité, comme des artistes indigènes de l'Amazonie péruvienne : des motifs géométriques détaillés des Shipibos-Konibos, aux œuvres littéraires d'icônes comme William S. Burroughs et Allen Ginsberg et leurs Yage Letters, colorées de Pablo Amaringo, en passant par le cinéma de Jan Kounen ou la réflexion de l’anthropologue Jeremy Narby, la fascination pour l'Ayahuasca parmi ces auteurs et artistes provient d'une combinaison de quête spirituelle, d'exploration de la conscience, et d'une envie de connecter ou comprendre les traditions indigènes.

Pour ceux qui s'intéressent au sujet, les curieux ou les amoureux des beaux objets riches en culture, ce livre est un bonheur.