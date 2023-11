All These Bodies, de Kendare Blake (trad. Hermine Hémon) est résolument un roman différent de ses précédentes œuvres. Inspiré en partie des crimes commis par le tueur en série Charlie Starkweather et sa petite amie Caril Ann Fugate, ainsi que des meurtres de la famille Clutter au Kansas, il est basé sur des faits réels — auxquels elle ajoute une touche surnaturelle.

L’histoire se déroule en 1958 et 1959, centrée sur une série de meurtres surnommés les "Meurtres exsangues" ou "Meurtres Dracula". Ces crimes ont débuté dans le Nebraska, puis se sont étendus à l’Iowa, au Wisconsin, pour finalement atteindre Black Deer Falls, dans le Minnesota. Les victimes présentaient des plaies similaires, notamment à la gorge et aux poignets : elles étaient vidées de leur sang.

Cependant, les scènes de crime étaient étrangement dépourvues de toute trace d’hémoglobine…

La série de meurtres culmine avec la découverte de Marie Catherine Hale, une jeune fille de quinze ans, retrouvée couverte de sang au milieu des corps de la famille Carlson. Elle sera rapidement considérée comme la principale suspecte des meurtres.

Nous suivons ici Michael Jensen, un jeune homme de dix-sept ans aspirant journaliste. Contre toute attente, Marie choisit Michael pour raconter son histoire, le plongeant dans une quête de vérité, complexe et troublante.

Saluons la traduction d’Hermine Hémon qui rend le style aussi fluide que captivant. Les descriptions détaillées des scènes de crime et des personnages nourrissent l’imaginaire du lecteur, tout en maintenant un rythme soutenu qui incite à tourner les pages.

Blake crée une atmosphère à la fois ancrée dans la réalité et empreinte de mystère. En partageant sa fascination pour les récits de crimes et en expliquant la genèse de son œuvre, elle établit une connexion émotionnelle qui prépare le lecteur à une lecture… déconcertante.