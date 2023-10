Une autre histoire des samouraïs. Le guerrier japonais entre ombre et lumière

Le spécialiste du guerrier traditionnel nippon, Julien Peltier, raconte une autre histoire des samouraïs à travers les âges. Son odyssée est protéiforme : pirate, brigand, soudard, bonze, mais aussi toute une mythologie… Des parcours disparates, loyaux ou insoumis, un rapport à la spiritualité, à la sexualité…

Des origines à la chute de ce qui est devenu une classe sociale, Julien Peltier nous raconte une autre galaxie, le Japon, et l’histoire fascinante de ces guerriers qui ont dominé la société féodale du pays de Mishima, du XIIe au XIXe siècle.

Principalement au service des daimyos (seigneurs féodaux), formés à des disciplines martiales des plus rigoureuses, au maniement du katana,du combat, et soumis à un code d'honneur strict, le Bushidô, qui mettait l'accent sur des valeurs telles que la loyauté, la discipline, l'honneur et le sacrifice, parfois jusqu'à la mort, dans le célèbre rituel du seppuku (ou hara-kiri).