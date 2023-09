Les faiseurs d'anges

« Moi aussi, je suis une salope, je vais me faire avorter, pense Jeanne, sauf que le docteur Koupkov m’épargnera l’aiguille à tricoter et une mort atroce. On dit de lui qu’il est un faiseur d’anges. Enfin, on ne le dit pas directement, on le fait comprendre. »

Les années 1970, en France. La question de l’avortement, activité clandestine durant cette époque, alors que les luttes féministes prennent de l’ampleur. Le nom de Simone Veil, notamment – lors de son discours devant l’Assemblée, en ce 26 novembre 1974 – ancre ce récit de fiction dans une réalité historique. Et proche, finalement.

À travers Jeanne, protagoniste de ce court roman, s’ouvre à nous ces questions à la fois intimes et publiques, puisqu’elles touchent chaque femme. Les mères, les jeunes célibataires, ouvrières, artistes, femmes mûres ou adolescentes, avec ou sans un entourage aimant… Toutes auront, pour une raison qui leur est bien propre, recourt à cette opération.

Un roman qui se lit simplement, permettant de revisiter un moment de notre histoire qui se doit de rester vivant, clair, important.