228 pages de bande dessinée sur l’Outsider d’Hollywood, Francis Ford Coppola. Le dessinateur « Amazing Ameziane » s’était déjà concentré sur l’autre grand rit(v)al de New York, Martin Scorsese. Un fils de Little Italy face à « Don Coppola » du Queens. Le second est une figure à la Léonard de Vinci dans cet alliage rare entre inclination pour l’art, fibre d’inventeur-bricolo, et passion pour les dernières innovations technologiques.

Coppola est le père des indépassables Parrains, Apocalypse Now et Rusty James. Beaucoup de pages pour les deux premiers, une, à peine plus ou moins, pour le troisième et les autres. Dans Rusty James, on y parle de l’intérieur : Mickey Rourke, pour son premier rôle important, est extraordinaire en Outsider sensoriel face au sous-coté Matt Dillon. Ça aurait mérité plus : le maître a entièrement écrit le film, comme un autre chef d’œuvre, Conversations secrètes. Deux de ces grandes fiertés.

Coppola, c’est un jeune homme qui s’est rêvé écrivain. Il aurait évidemment pu le devenir, et il le sait. Dans une interview donnée au Figaro le 29 janvier 2015, à l’occasion du Festival international du film restauré à la Cinémathèque française, il est formel : « Goethe, aujourd’hui, ferait du cinéma. » Les génies, depuis la seconde moitié du XXe siècle, sont pour la plupart dans le cinéma, et non dans la littérature. Discours plus difficile à tenir pour les années 2010-20…

Donc quelques pages, ou une simple mention, pour Les Gens de la pluie, l’un de ses premiers films importants, Coup de cœur, Peggy Sue s’est mariée, ou Dracula (rien pour Twixt). Et beaucoup pour son drame en 3 actes d’une dimension mythologique ou sa descente aux enfers initiatique.

La folie du tournage aux Philippines (dont est né le film indépendant le plus monumental jamais réalisé), sa détermination pour s’imposer face aux studios qui préfèrent les profils à la Christopher Nolan… Un bel objet pour les fans du cinéaste, et ceux qui devraient aller découvrir Rusty James…