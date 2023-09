Cette semaine, j’ai lu La diplomate de Lucy Fricke (traduit de l’allemand par Isabelle Liber) aux éditions Le Quartanier.

- Regardez-moi ça, a dit Christophe. Ils n’essaient même pas de se cacher. Nulle part je n’ai vu de services secrets se vanter à ce point de leur présence. » Les hommes du MiT étaient postés dans la rue comme des figurants prêts à tourner. « Le danger ne devient réel que quand on ne les voit plus, ai-je dit.

Friederike Andermann, surnommée Fred, est ambassadrice allemande en Uruguay. Sans s’y attendre, elle est tenue responsable politiquement du meurtre d’une ressortissante allemande dans le pays qui appartient à une famille richissime et influente.

Après un an « à l’ombre » à Berlin, elle est finalement nommée consul à Istanbul. Une de ses nouvelles missions est d’obtenir la libération d’un intellectuel dissident de nationalité allemande, interdit de sortir du territoire pour avoir pris part à une manifestation pro-kurde à Berlin, tout comme la mère de celui- ci arrêté pour une autre raison politique.

En parallèle de quoi, Fred essaye tant bien que mal de protéger son ami-amant journaliste lui aussi dans le collimateur du régime…

Dans cette satire politique se mêlent les dérives autocratiques et la fragilité des relations internationales. La diplomate est aussi le portrait d'une femme particulièrement douée dans son domaine mais qui après 20 ans de métier, et également peu à peu tiraillée entre sa mission et ses idéaux. Avec un ton tradigo-comique, elle raconte à la première personne les rouages de la diplomatie, et plus encore, où chacun(e) est toujours sur le qui-vive pour affronter une nouvelle crise.

Ce roman est une merveille. Le sens du détail particulièrement développé de l'autrice est admirable. Il crée un univers très réaliste du monde diplomatique, tantôt glacial, tantôt humain.

La diplomate a été un best-seller en Allemagne. De ses cinq romans, celui-ci est le deuxième à paraître en français, après Les occasions manquées en 2021.